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Адмирал Сергей Авакянц: «Дальний Восток никакой не дальний»
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Адмирал Сергей Авакянц: «Дальний Восток никакой не дальний» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В ходе Международного дальневосточного морского салона выступил адмирал Сергей Авакянц. Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток, сообщает PRIMPRESS.
Адмирал рассказал о задачах, которые выполняет Тихоокеанский флот России на защите восточных границ страны и обеспечении стабильности в АТР.
По словам Сергея Авакянца, его радуют позитивные перемены, которые отмечаются в последние годы в регионе.
Адмирал окончил свое выступление неожиданно: «Пора перестать называть так Дальний Восток. Никакой он не дальний, это восток нашей страны. Мы здесь живем. Надо понимать важность того, что здесь происходит».
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