Адмирал Сергей Авакянц: «Дальний Восток никакой не дальний»

В ходе Международного дальневосточного морского салона выступил адмирал Сергей Авакянц . Командующий ТОФ предложил переименовать Дальний Восток, сообщает PRIMPRESS.

Адмирал рассказал о задачах, которые выполняет Тихоокеанский флот России на защите восточных границ страны и обеспечении стабильности в АТР.

По словам Сергея Авакянца, его радуют позитивные перемены, которые отмечаются в последние годы в регионе.

Адмирал окончил свое выступление неожиданно: «Пора перестать называть так Дальний Восток. Никакой он не дальний, это восток нашей страны. Мы здесь живем. Надо понимать важность того, что здесь происходит».