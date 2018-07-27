Парашютный фестиваль инвалидов стартовал под Рязанью

Международный парашютный фестиваль HANDI FLY International Challenge 2018 начался в Рязанской области . На него прибыли 120 участников из 11 стран.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Небо, открытое для всех» на аэродроме «Крутицы» в Шиловском районе Рязанской области. Мероприятие организовано Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ) и Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) при поддержке Фонда президентских грантов РФ

Михаил Терентьев. «Очень приятно видеть на нашем фестивале так много энтузиастов, приехавших к нам из разных стран покорять небо. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было как можно больше, чтобы люди с инвалидностью активнее участвовали в различных фестивалях, раскрывали свой потенциал», — сказал председатель ВОИ, депутат Госдумы

Хорватии, Швеции, Греции, Македонии, Белоруссии, Помещения аэродрома празднично украшены флагами России, Франции Азербайджана и других стран-участниц.

Одной из первых прыжок совершила участник российской сборной, общественный деятель Елена Волохова. После приземления она сказала: «Очень круто! Прекрасно представлять свою страну на соревнованиях на родной земле».

В России такой фестиваль проходит впервые — ранее его проводили во Франции и Белоруссии. Спортсмены совершают прыжки на двухместных парашютных системах «Тандем» с выполнением комплекса спиралей в свободном падении с высоты 4 тысячи метров.

Обычно в таком тандеме пассажир в основном следует указаниям инструктора. Здесь же участник должен будет после принятия нейтральной позы без помощи инструктора выполнить определённый набор фигур, вращений в воздухе. На все манёвры отводится максимум 40 секунд.

В команде есть и третий участник — воздушный оператор. Он снимает в свободном падении весь процесс прыжка на фотоаппарат и видеокамеру. Затем после приземления, как и в групповой акробатике, отдаёт запись прыжка судьям. Они считают фигуры и определяют правильность их исполнения, начисляя штрафные баллы за неверную последовательность, недокрученные спирали и нечистое исполнение.