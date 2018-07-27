В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.
Отмечается, что обстрелам подверглись районы сёл Калиновка и Лозовое.
«Огонь вёлся из станковых противотанковых гранатомётов СПГ и автоматических станковых гранатомётов АГС», — говорится в сообщении.
Ранее в ЛНР сообщили, что военнослужащие Вооружённых сил Украины разместили зенитные ракетные комплексы возле линии соприкосновения в Донбассе.