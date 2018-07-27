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На Камчатке в параде кораблей в День ВМФ впервые примет участие АПЛ «Кузбасс»
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На Камчатке в параде кораблей в День ВМФ впервые примет участие АПЛ «Кузбасс» 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 «Кузбасс» подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые примет участие в морском параде в честь Дня военно-морского флота России на Камчатке, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.
"В Авачинской бухте у береговой линии АПЛ «Кузбасс» встанет в парадную линию вместе с другими кораблями и судами войск и сил на северо-востоке России, кораблями береговой охраны пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району", — говорится в сообщении.
По итогам прошлого года за выполнение торпедной атаки экипаж многоцелевой атомной подводной лодке «Кузбасс» завоевал переходящий приз главнокомандующего ВМФ. Подводники также завоевали приз в личном первенстве экипажей флотов.
Всего в морском параде на Камчатке задейтсвуют около 20 кораблей и судов камчатской группировки сил.
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