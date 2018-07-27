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В Красноярске прошли антитеррористические учения ФСБ
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В Красноярске прошли антитеррористические учения ФСБ 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сотрудники ФСБ специально перед Универсиадой провели антитеррористические учения. Таким способом силовики решили проверить готовность на случай возникновения ЧП во время спортивных игр.
Первые учения прошли в СФУ. По легенде, террористы захватили конгресс-холл и взяли заложников, но требований не выдвигали. Время для проведения учений было выбрано специально — это ночь и раннее утро, для того чтобы создать минимум дискомфорта и проблем красноярцам. Отметим, что оперативники успешно справились со спасением заложников В ФСБ отмечают, что подобные учения проводятся раз в квартал.
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