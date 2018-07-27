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Учебный корабль «Перекоп» совершит переход через Арктику
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Учебный корабль «Перекоп» совершит переход через Арктику 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В августе и сентябре судно пройдет заключительную часть огромного маршрута вокруг всей Евразии.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершивший недавно сверхдальний межфлотский переход из Кронштадта в Приморье, отправится из Владивостока в Североморск и далее — в начальный пункт плавания — Кронштадт. Об этом рассказал главный штурман ВМФ России контр-адмирал Эдуард Луйк.
«Экипаж готовит корабль к третьему этапу — самому сложному. На борту «Перекопа» будут находиться преподаватели и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Завершит все четвертый этап — переход из Североморска в Кронштадт», — сообщил контр-адмирал.
«Перекоп» уже преодолел 35 тысяч километров, три океана, два десятка морей и 7 часовых поясов, обогнув Евразию с южной стороны.
Учебный корабль «Перекоп» входит в состав Балтийского флота. Построен по проекту «Смольный» в 1976 году. Предназначен для обучения курсантов и матросов различных специальностей для Военно-морского флота России.
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