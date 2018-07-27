Учебный корабль «Перекоп» совершит переход через Арктику

В августе и сентябре судно пройдет заключительную часть огромного маршрута вокруг всей Евразии.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершивший недавно сверхдальний межфлотский переход из Кронштадта в Приморье, отправится из Владивостока Североморск и далее — в начальный пункт плавания — Кронштадт. Об этом рассказал главный штурман ВМФ России контр-адмирал Эдуард Луйк.

«Экипаж готовит корабль к третьему этапу — самому сложному. На борту «Перекопа» будут находиться преподаватели и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Завершит все четвертый этап — переход из Североморска в Кронштадт», — сообщил контр-адмирал.

«Перекоп» уже преодолел 35 тысяч километров, три океана, два десятка морей и 7 часовых поясов, обогнув Евразию с южной стороны.