Россия тестирует новый танк, который приземляется с неба

Этой осенью Россия начнет испытания нового десантного истребителя танков, сообщают российские СМИ.

Хотя Россия называет «Спрут-СДМ-1» противотанковой бронемашиной, она больше похожа на легкий танк. Но чем бы это ни было, «Спрут» в любом случае является частью уникальной линии, созданной в России, которая остается единственной современной державой, регулярно использующей бронемашины, десантируемые с самолетов. В частности боевая машина десанта БМД-4 (хотя Китай проводит испытания боевой машины десанта WZ506 — прим. автора). Последней американской бронемашиной, предназначенной для десантирования с самолета, была M551 «Шеридан», легкий танк 1960-х годов, вооруженный 152-миллиметровой пушкой, способной также запускать ракеты. В джунглях Вьетнама его тонкая броня и ненадежные боеприпасы доставили много хлопот, и вскоре эти машины стали использоваться для тренировок.

Но когда Россия говорит «десантируемый танк», это означает десантируемый танк. В России, как и ранее в Советском Союзе, существует практика десантирования бронемашин с экипажами внутри. «Спрут-СДМ-1» разработана как самоходная противотанковая артиллерийская установка, десантируемая с воздуха и способная передвигаться по водной поверхности. «Самоходная противотанковая артиллерийская установка имеет полную боевую массу 18 тонн, а ее экипаж насчитывает три человека (командир, наводчик и водитель)», — сообщает ТАСС

Бронемашина оснащена дизельным многотопливным двигателем УТД-29 мощностью 500 лошадиных сил, который развивает скорость до 70 километров в час по шоссе и до семь километров в час по воде.

Комплект вооружения «Спрут-СДМ-1» включает в себя 125-миллиметровую гладкоствольную основную пушку 2A75, спаренный с ней пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и пулемет ПКТМ, объединенный с расположенной на крыше дистанционно управляемой оружейной станцией. К 2A75 подключен автозагрузчик снарядов, что резко увеличивает скорость ее стрельбы. Пушка может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). САУ также оснащена шестью устройствами для создания дымовой завесы типа «Туча», установленными на башне. Бронемашина базируется на шасси новейшей боевой машины пехоты БМД-4М. «Спрут выступает в более высокой весовой категории с его 125-миллиметровой пушкой, сходной с той, что устанавливается на российских основных боевых танках, и сложной системой управления огнем. „Спрут-СДМ-1“ — это надежная бронемашина, которая может эксплуатироваться в условиях горной местности и жаркого климата, — отмечает ТАСС, — Она также отличается высоким соотношением мощности и веса».

Но при создании танков за все приходится платить. Цена легкого веса и тяжелой огневой мощи — тонкая кожа. Броня «Спрута» защищает лишь от пуль тяжелых пулеметов калибром до 12,7 миллиметра.

В этом смысле это в действительности ближе к американской концепции истребителей танков, по крайней мере, когда США в последний раз выставляли такие машины на поле боя во Второй Мировой войне. Американские М-10 и М-18 имели башню и пушку, эквивалентную танковой, но обладали более тонкой броней. Проблема заключалась в том, что они должны были использоваться для быстрого поражения танков противника из засад — примерно как сегодня противотанковые управляемые ракеты — но в конечном итоге использовались в поле боя в качестве танков, где отсутствие защиты было их недостатком. Напротив, нацисты и советские, как правило, использовали тяжелобронированные, не имевшие башен машины с большими пушками, такие как пресловутый 80-тонный «Ягдтигр», которые были живучими, но, конечно, не могли быть десантированы с воздуха.

Но воздушно-десантная броня России, даже если она тонкокожая, в действительности прикрывает ахиллесову пяту воздушно-десантных войск. Начиная со Второй мировой войны, самой большой опасностью для десантников была их уязвимость перед бронетанковыми частями противника, как это испытала на себе британская 1-я воздушно-десантная дивизия в Арнеме в 1944 году. Воздушно-десантные операции, как правило, являются гонкой между вражескими танковыми частями, стремящейся уничтожить воздушно-десантный плацдарм, прежде чем свои танки смогут облегчить положение десантников. Даже с переносными противотанковыми ракетами и реактивными снарядами, десантники, как только они приземляются, становятся передвигающимися пешком легковооруженными солдатами. В то же время даже такое хрупкое оружие как «Спрут» дает им, по крайней мере, подобие бронированной поддержки при обороне и мобильную, бронированную — другими словами, танковую — огневую мощь в атаке.