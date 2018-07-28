Новую модернизацию танка Т-72 спроектировали в России

Проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72 разработали в России , сообщил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов на пресс-брифинге перед открытием конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2018.

«Мы предложили очередную версию модернизации этой машины Министерству обороны», — заявил Халитов.

При этом представитель корпорации не уточнил, в чем будет заключаться модернизация, однако намекнул, что инженеры работают над повышением огневой мощи и улучшением подвижности боевой машины.

Халитов отметил, что на соревнованиях по танковому биатлону Т-72 подвергается запредельным нагрузками, что позволяет специалистам проанализировать его слабые и сильные места и учесть опыт АрМИ-2018 для создания очередной модификации.

Конкурс «Танковый биатлон» стартовал на подмосковном полигоне Алабино в субботу. В нем примут участие команды из 23 стран мира. Соревнования проходят с 28 июля по 11 августа 2018 года