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Новую модернизацию танка Т-72 спроектировали в России
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Новую модернизацию танка Т-72 спроектировали в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Уралвагонзавод» предложил Минобороны новую версию модернизации танка Т-72.
Проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72 разработали в России, сообщил заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов на пресс-брифинге перед открытием конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2018.
«Мы предложили очередную версию модернизации этой машины Министерству обороны», — заявил Халитов.
При этом представитель корпорации не уточнил, в чем будет заключаться модернизация, однако намекнул, что инженеры работают над повышением огневой мощи и улучшением подвижности боевой машины.
Халитов отметил, что на соревнованиях по танковому биатлону Т-72 подвергается запредельным нагрузками, что позволяет специалистам проанализировать его слабые и сильные места и учесть опыт АрМИ-2018 для создания очередной модификации.
Конкурс «Танковый биатлон» стартовал на подмосковном полигоне Алабино в субботу. В нем примут участие команды из 23 стран мира. Соревнования проходят с 28 июля по 11 августа 2018 года
Ранее о том, что «Танковый биатлон» позволяет производителям постоянно совершенствовать боевые машины, рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков.
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