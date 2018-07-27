В командовании РВСН проведена тренировка по управлению войсками

Были отработаны вопросы усиления боевого дежурства, планирования мероприятий обеспечения живучести войск, организации охраны и обороны объектов РВСН

Сегодня под руководством начальника штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в командовании РВСН проведена тренировка по управлению войсками.

Цель мероприятия — совершенствование слаженности оперативного состава по управлению войсками с отработкой задач обеспечения живучести войск.

В ходе тренировки отработаны вопросы усиления боевого дежурства, планирования мероприятий обеспечения живучести войск, организации охраны и обороны объектов РВСН.

Главной особенностью тренировки стали вопросы управления войсками при возрастании интенсивности воздействия незаконных вооруженных формирований.

На подведении итогов мероприятия была отмечена высокая слаженность в работе управлений, отделов и служб командования РВСН, а также умения оперативной оценки обстановки и подготовки рациональных решений.