Были отработаны вопросы усиления боевого дежурства, планирования мероприятий обеспечения живучести войск, организации охраны и обороны объектов РВСН.
Сегодня под руководством начальника штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в командовании РВСН проведена тренировка по управлению войсками.
Цель мероприятия — совершенствование слаженности оперативного состава по управлению войсками с отработкой задач обеспечения живучести войск.
В ходе тренировки отработаны вопросы усиления боевого дежурства, планирования мероприятий обеспечения живучести войск, организации охраны и обороны объектов РВСН.
Главной особенностью тренировки стали вопросы управления войсками при возрастании интенсивности воздействия незаконных вооруженных формирований.
На подведении итогов мероприятия была отмечена высокая слаженность в работе управлений, отделов и служб командования РВСН, а также умения оперативной оценки обстановки и подготовки рациональных решений.