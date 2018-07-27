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В командовании РВСН проведена тренировка по управлению войсками
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В командовании РВСН проведена тренировка по управлению войсками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Были отработаны вопросы усиления боевого дежурства, планирования мероприятий обеспечения живучести войск, организации охраны и обороны объектов РВСН.
Сегодня под руководством начальника штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в командовании РВСН проведена тренировка по управлению войсками.
Цель мероприятия — совершенствование слаженности оперативного состава по управлению войсками с отработкой задач обеспечения живучести войск.
В ходе тренировки отработаны вопросы усиления боевого дежурства, планирования мероприятий обеспечения живучести войск, организации охраны и обороны объектов РВСН.
Главной особенностью тренировки стали вопросы управления войсками при возрастании интенсивности воздействия незаконных вооруженных формирований.
На подведении итогов мероприятия была отмечена высокая слаженность в работе управлений, отделов и служб командования РВСН, а также умения оперативной оценки обстановки и подготовки рациональных решений.
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