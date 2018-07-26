Как отметят День Военно-морского флота в Балтийске? Афиша

29 июля на Балтийском флоте отметят День Военно-морского флота. Полная программа мероприятий — в материале KLG.AIF.RU. 07.45-08.10 Торжественный подъем Андреевского флага и флагов расцвечивания на кораблях. Доведение праздничных приказов, поздравление личного состава с Днем Военно-Морского Флота России . Где: по м/д соединений и частей БФ 09.00-09.30 Праздничная служба (молебен) в Свято-Георгиевском кафедральном морском соборе Балтийского флота. Где: Свято-Георгиевский морской собор БФ 09.30-09.40 Построение командного состава Балтийского флота, гостей, военного оркестра у памятника Петру I. Где: памятник Петру I 09.40-09.55 Возложение цветов командующим Балтийским флотом, сопровождающими лицами к памятнику Петру I. Памятное фотографирование. Где: памятник Петру I 09.55-09.58 Доклад командующего Балтийским флотом Главнокомандующему ВМФ о готовности к параду кораблей БФГде: пост рейдовой службы 10.00-10.20 Обход командующим Балтийским флотом кораблей, участвующих в параде, поздравление личного состава с Днем Военно-Морского ФлотаГде: Калининградский морской канал 10.20-10.25 Просмотр выступления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации — Президента Российской Федерации В. В. ПутинаГде: пост рейдовой службы 10.25-10.45 Театрализованное представление «Виват Военно-Морскому Флоту России!»Где: пост рейдовой службы 10.45-12.15 Военно-спортивный праздник. Где: Калининградский морской канал 12.00-12.15 Концертная праздничная программа Ансамбля песни и пляски Балтийского флота. Где: пост рейдовой службы 12.00-17.00 Работа выставки вооружения и военной техники соединений и воинских частей Балтийского флотаю. Где: площадь Балтийской Славы 12.30-13.30 Праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота для жителей и гостей города Балтийска. Где: площадь Балтийской Славы 12.00-17.00 Работа музейной экспозиции в филиале ЦВММ «Музей Балтийского флота» (отделение экспозиционное и выставочное «Крепость „Пиллау“) Военно-историческая реконструкция штурма советскими войсками города-крепости Пиллау в апреле 1945 года. Где: Крепость Пиллау 12.00-17.00 Посещение жителями и гостями города Балтийска кораблей и Музея Балтийского флотаКорабли БФ. Где: музей ДКБФ 13.00-20.00 Театрализованное представление „Любимому городу посвящается“ в честь Дня ВМФ и города Балтийска. Концертная программа творческих коллективов города и Калининградской области . Где: г. Балтийск 22.00-22.10 Праздничный салют в честь Дня Военно-Морского Флота. Где: пост рейдовой службы 23.45-24.00 Праздничный фейерверк в честь Дня города Балтийска. Где: Елизаветинский форт