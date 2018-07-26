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Минобороны получило 31 комплект новой парашютной системы
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Минобороны получило 31 комплект новой парашютной системы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Система «Бахча-У-ПДС» предназначена для десантирования бронетехники.
Вооруженным Силам России передан 31 комплект парашютной системы «Бахча-У-ПДС». Об этом сообщил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
«Государственные испытания успешно закончены на сегодняшний день. У нас обязательства перед Минобороны — 31 комплект для десантирования новой перспективной техники в этом году мы уже отдали», — сказал глава холдинга.
Новая парашютная система предназначена для десантирования боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».
Ранее сообщалось, что первый комплект парашютной системы «Бахча-У-ПДС» поступит в Воздушно-десантные войска до конца 2018 года.
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