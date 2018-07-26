«Адмирал Горшков» завершил программу испытаний

В четверг в Санкт-Петербурге был подписан приемный акт госиспытаний головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
«26 июля на Северной верфи государственная комиссия под председательством капитана 1-го ранга Виктора Иванова подписала приемный акт государственных испытаний фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350», — сообщили в пресс-службе верфи, передает ТАСС.
В «Северной верфи» добавили, что в субботу фрегат войдет в состав ВМФ России.
В июне сообщалось, что передачу головного фрегата «Адмирал Горшков» российскому ВМФ перенесли на ноябрь. В марте стало известно, что специалисты Коломенского завода починили маршевый дизель 10Д49, установленный на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».