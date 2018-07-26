В преддверии Дня ВМФ Северный флот приглашает на службу по контракту

28 июля посетители мурманского торгового центра «Северное Нагорное» смогут ознакомиться с особенностями заключения контракта с Минобороны России и пройти предварительное собеседование.

28 июля, в преддверии Дня Военно-Морского Флота (ВМФ), инструкторы пункта отбора граждан на военную службу по контракту Северного флота проведут информирование посетителей мурманского торгового центра «Северное Нагорное».

Жителей и гостей Кольского Заполярья ознакомят с особенностями заключения контракта с Минобороны России и службы на кораблях и в береговых частях Северного флота. Информационная стойка будет развёрнута на первом этаже торгового центра.

Во время проведения акции все желающие смогут пройти предварительное собеседование с инструкторами пункта отбора и представителями воинских частей Северного флота, выбрать для себя наиболее подходящий вид и род войск.

Всем заинтересованным гражданам специалисты дадут консультации по социально-правовым вопросам, порядку и правилам поступления на военную службу по контракту, выдадут буклеты и памятки.

Пункт отбора планирует работать в ТЦ «Северное Нагорное» также 18 августа. Подобные информационно-агитационные мероприятия будут проведены и в другом крупном торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл» 11 и 25 августа.

Во время проведения праздничных мероприятий в Североморске также будет развернут пункт по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на кораблях и в береговых частях Северного флота. Инструкторы дадут подробные консультации по вопросам поступления на военную службу, расскажут о требованиях, предъявляемых к кандидатам, и об условиях прохождения службы в конкретных подразделениях.