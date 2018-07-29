Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Министр вспомнил великих российских флотоводцев и отметил, что новое поколение военных моряков «приумножает их славу».

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

В праздничном приказе глава Минобороны отметил, что личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции, уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана.

«Со времени его основания и первой морской победы у мыса Гангут прошло более трехсот лет. Все эти годы флот был и остается символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности», — сказал Шойгу.

Министр вспомнил великих российских флотоводцев и отметил, что новое поколение военных моряков «приумножает их славу». Шойгу поблагодарил моряков и офицеров «за беззаветную службу и самоотверженный труд».

В ознаменование Дня ВМФ генерал армии приказывал главнокомандующему Военно-Морским флотом адмиралу Владимир Королев провести

Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербурге , а также парады военных кораблей в других городах России и в сирийском порту Тартус.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 29 июля в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада, сообщает сайт Кремля.

«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 29 июля 2018 года, в День ВМФ, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в документе.

Правительству Санкт-Петербурга , согласно документу, поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.

День Военно-Морского Флота был учрежден в 1939 году. В 2006 году указом президента РФ праздник приобрел статус памятного дня и теперь его отмечают в последнее воскресенье июля. А в 2017 году, указом президента Владимира Путина, была восстановлена традиция проведения в этот день Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.