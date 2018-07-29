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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ
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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр вспомнил великих российских флотоводцев и отметил, что новое поколение военных моряков «приумножает их славу».
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.
В праздничном приказе глава Минобороны отметил, что личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции, уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана.
«Со времени его основания и первой морской победы у мыса Гангут прошло более трехсот лет. Все эти годы флот был и остается символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности», — сказал Шойгу.
Министр вспомнил великих российских флотоводцев и отметил, что новое поколение военных моряков «приумножает их славу». Шойгу поблагодарил моряков и офицеров «за беззаветную службу и самоотверженный труд».
В ознаменование Дня ВМФ генерал армии приказывал главнокомандующему Военно-Морским флотом адмиралу Владимир Королев провести
Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербурге, а также парады военных кораблей в других городах России и в сирийском порту Тартус.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 29 июля в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада, сообщает сайт Кремля.
«В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 29 июля 2018 года, в День ВМФ, в городе Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», — говорится в документе.
Правительству Санкт-Петербурга, согласно документу, поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.
День Военно-Морского Флота был учрежден в 1939 году. В 2006 году указом президента РФ праздник приобрел статус памятного дня и теперь его отмечают в последнее воскресенье июля. А в 2017 году, указом президента Владимира Путина, была восстановлена традиция проведения в этот день Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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