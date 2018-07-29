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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота
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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В праздничном приказе генерал армии Сергей Шойгу отметил, что личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции и уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана.
Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!
Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
29 июля 2018 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота.
Со времени его основания и первой морской победы у мыса Гангут прошло более трехсот лет. Все эти годы флот был и остается символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности.
Россия гордится великими делами и подвигами талантливых флотоводцев: адмиралов Спиридова, Ушакова, Сенявина, Лазарева, Корнилова, Нахимова, Кузнецова, Горшкова.
Сегодня их славу приумножает новое поколение военных моряков. Личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции, уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана, вносит неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, обеспечивает защиту государственных интересов в стратегически важных регионах мира.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за беззаветную службу и самоотверженный труд!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, плодотворной работы и новых успехов на благо Родины!
В ознаменование Дня Военно-Морского Флота
Главнокомандующему Военно-Морским Флотом провести Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в городах Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота Российской Федерации в порту Тартус (Сирийская Арабская Республика).
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