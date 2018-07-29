Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота

В праздничном приказе генерал армии Сергей Шойгу отметил, что личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции и уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана.

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры!

Уважаемые труженики судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

29 июля 2018 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Военно-Морского Флота.

Со времени его основания и первой морской победы у мыса Гангут прошло более трехсот лет. Все эти годы флот был и остается символом могущества нашего государства, служит надежной опорой его национальной безопасности.

Россия гордится великими делами и подвигами талантливых флотоводцев: адмиралов Спиридова, Ушакова, Сенявина, Лазарева, Корнилова, Нахимова, Кузнецова, Горшкова.

Сегодня их славу приумножает новое поколение военных моряков. Личный состав ВМФ бережно хранит лучшие флотские традиции, уверенно выполняет сложные боевые задачи в различных районах Мирового океана, вносит неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, обеспечивает защиту государственных интересов в стратегически важных регионах мира.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за беззаветную службу и самоотверженный труд!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, плодотворной работы и новых успехов на благо Родины!

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота