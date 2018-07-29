Медведев поздравил военных моряков с Днем ВМФ

"С Днем Военно-морского флота!" — написал на своей странице Медведев и опубликовал фотографии с военно-морского парада в Севастополе , на котором он присутствовал.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.

В Севастополе в параде приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса.