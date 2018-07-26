Ещё
В Киеве мужчина пытался покончить с собой, чтобы оказать давление на суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве мужчина пытался покончить с собой, чтобы оказать давление на суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Бывший военный мог покончить с собой у здания министерства обороны Украины в Киеве с целью давления на суд в деле против оборонного ведомства, заявил в четверг командующий сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунаев.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что мужчина в военной форме пытался покончить с собой возле здания министерства обороны Украины в Киеве в знак протеста против увольнения из армии.
"С 8 сентября 2017 этот военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВС Украины. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тысяч гривен (около 4,5 тысячи долларов), за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас идет судебный процесс по его третьем искам, хотя всего их четыре… Мы можем предполагать, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда", — цитирует Лунаева пресс-служба Минобороны.
Он также сообщил, что два иска против Минобороны Ульянов уже проиграл, а на заседание по третьему иску не явился.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия120
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер26
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР72
Макаревич предложил выкупить Крым у Украины222
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа47
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Окопы украинских военных в Донбассе затопило
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение