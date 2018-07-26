В Киеве мужчина пытался покончить с собой, чтобы оказать давление на суд

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости . Бывший военный мог покончить с собой у здания министерства обороны Украины в Киеве с целью давления на суд в деле против оборонного ведомства , заявил в четверг командующий сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунаев.

Ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что мужчина в военной форме пытался покончить с собой возле здания министерства обороны Украины в Киеве в знак протеста против увольнения из армии.

"С 8 сентября 2017 этот военнослужащий, Сергей Ульянов , был уволен из рядов ВС Украины. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тысяч гривен (около 4,5 тысячи долларов), за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас идет судебный процесс по его третьем искам, хотя всего их четыре… Мы можем предполагать, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда", — цитирует Лунаева пресс-служба Минобороны.

Он также сообщил, что два иска против Минобороны Ульянов уже проиграл, а на заседание по третьему иску не явился.