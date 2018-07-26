Связисты ЦВО на учении в Свердловской области оборудовали скрытые полевые пункты управления

Все задачи специалисты выполняли при воздействии радиопомех со стороны условного противника.

Скрытые полевые пункты управления оборудовали специалисты связи в ходе учения, проводимого в рамках лагерного сбора в Свердловской области

На Адуйском полигоне связисты создали скрытые полевые пункты управления с современным цифровым оборудованием и надежной многоуровневой системой охраны и обороны для успешного выполнения боевых задач.

В состав пунктов управления вошли новые цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, командно-штабные машины Р-149АКШ, телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС».

Основное внимание было уделено выполнению действий по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи.

Все задачи связисты выполняли при воздействии радиопомех со стороны условного противника.

Всего в учении было задействовано более 500 человек личного состава и 100 единиц специальной техники.