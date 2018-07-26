Россия будет строить авианосцы на перспективу 50 лет

Строительство нового российского авианосца является не политической, а военно-технической задачей, поэтому в основе здесь лежит готовность отечественного оборонного комплекса к выполнению данного проекта — считает военный эксперт Алексей Леонков

Российский авианосный проект будет иметь долгосрочный характер

Проблема упирается в то обстоятельство, что нет смысла строить маленький авианосец, поэтому Россия должна поставить задачу строительства примерных аналогов тем кораблям, которые находятся на вооружении ВМС США , т.е. с водоизмещением порядка 100 млн тонн.

Соответственно, здесь должна ставиться задача создания принципиально новых самолетов разведки, радиолокационного дозора, штурмовой авиации палубного базирования и средств поддержки, которые и должны составить авианосную группу данного судна.

Все это чрезвычайно сложный и дорогостоящий проект, на который мы так и не решились даже во времена СССР, сделав ставку на разработку суррогатов в виде тяжелых авианесущих крейсеров. Эта линия по проекту соединяла в себе, как функции авианесущего корабля, так и ракетного крейсера. При этом, изначально были большие сомнения в обоснованности данной стратегии.

Разговор идет о полноценном авианосце

Единственным «классическим» советским авианосцем, который намеревались выполнить в железе, являлся ТАКР «Ульяновск» проекта 1143.7, но он начал строиться уже в эпоху «Перестройки» и был разобран на стапеле в Николаеве после развала СССР.

Планировалось построить четыре корабля данного типа, который в отличие от проекта 1143.5 «Адмирал Кузнецов», имел атомную силовую установку и водоизмещение в 80 млн тонн. При этом в данном проекте закладывалось и стандартное вооружение ракетных крейсеров в виде ракет «Гранит», но в целом данное судно с авиагруппой в 70 бортов уже могло сравниваться с авианосцами США.

Это свидетельствует о том, что на закате СССР советские военные и конструкторы все-таки пришли к мнению, что если строить авианосец, то не суррогат в виде ракетного крейсера, а полноценный носитель, который будет ядром ударной группы.

Кроме того, это соответствует современному тренду, когда ракетное вооружение шагнуло далеко вперед, а для запуска крылатых ракет «Калибр» достаточно небольших по размеру кораблей третьего ранга. Все это показывает, что в рамках перспективного российского авианосца больше не нужно дублировать специализации, как в проектах советских ТАРК.

Авианосец — это сверхсложный проект

«В основе этого проекта лежит военно-техническая необходимость, поскольку кроме решения непосредственных боевых задач, которые должны стоять перед таким типом кораблей, должна существовать и соответствующая материальная база», — констатирует Леонков.

Как замечает эксперт, это, прежде всего, материально-техническая база проекта, т.е. возможность планового ремонта данного авианосца, а также подготовка личного состава не только бортового комплектования, но и авиационного крыла, которое также будет находиться на судне.

«Все эти задачи должны решаться одновременно и комплексно, причем если какая-то из них будет запаздывать, то это отразится и на сроках создания этого судна. К тому же, появление высокоточных противокорабельных ракет, которые смогут летать на сверхзвуковой, а то и гиперзвуковой скорости, в состоянии буквально обнулить данный класс судов», — заключает Леонков.

Это произойдет из-за того, что авиакрыло, которое базируется на таких судах, имеет ограниченный радиус полета и не сможет быть эффективным средством противодействия для новых угроз, которые сегодня становятся реальностью.

Россия должна определиться с концепцией будущего авианосца

«Просто из-за того, что боевой радиус авиакрыла не будет перекрывать радиус поражения противокорабельных комплексов. По этой причине концепция авианосцев сейчас оспаривается и больше не может быть представлена в классическом варианте, т.е. в том виде, в котором мы ее знаем по судам ВМС США и НАТО. Соответственно, здесь многое будет меняться», — резюмирует Леонков.

По его словам, для смены концепции классических авианосцев должны быть выстроены соответствующие боевые задачи.

«Эти боевые задачи должны быть уникальными и решаться только с помощью данных боевых кораблей и никак иначе, ведь в противном случае такой сложный и дорогостоящий проект не будет иметь смысла», — констатирует Леонков.

Например, вопросы ПВО в рамках прибрежных к России вод закрываются сегодня теми системами, которые установлены на других российских военных кораблях, поэтому здесь нам предстоит выдержать дискуссию о реальной необходимости таких судов.

«Так что, здесь открытый вопрос, который касается научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ. И только, когда все эти работы будут выполнены и будет получена концепция, рассчитанная на боевое применение данных кораблей на перспективу пятидесяти лет, и можно будет говорить о реализации в России авианосного проекта», — заключает Леонков.