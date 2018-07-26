Ко Дню ВМФ. Тайны Северного флота

Россия 29 июля отметит День ВМФ. Об истории возникновения Северного флота смотрите в программе «Секретные материалы» 28 июля в 8:00 на телеканале «МИР» . Как получилось, что советские исследования в Арктике оказались прикрытием для военных операций? Сегодня историки вспоминают судьбу американской эскадры, которая была уничтожена в арктических водах в 1947 году. Есть версия, что к этой трагедии причастен легендарный полярник Иван Папанин . Но так ли это на самом деле? Расскажем в выпуске. А еще выясним, кто обнаружил первые американские подводные лодки под Северным полюсом? Что должны были защищать наши моряки? И где хранится разгадка гибели печально знаменитого арктического конвоя PQ-17? Узнаете совсем скоро!

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