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Праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота России, пройдут в Кремле
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота России, пройдут в Кремле 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота России, пройдут в КремлеДень военно-морского флота России отметят в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота России, пройдут в кремле в воскресенье, 29 июля. Организатором выступит Нижегородское региональное отделение Общероссийского общественного движения поддержки флота при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
В праздничных мероприятиях примут участие ветераны ВМФ и морской пехоты, представители дислоцированных в Нижегородской области военно-морских частей, студенты Нижегородского государственного технического университета, Волжского государственного университета водного транспорта, ветераны военного кораблестроения и сотрудники предприятий промышленности, работающих в интересах ВМФ.
После окончания официальной части почетные гости и организаторы мероприятия возложат цветы к памятнику легендарной подводной лодки «С-13».
Праздничные мероприятия продолжатся концертной программой, перед зрителями выступят лауреаты и дипломаты российских и международных конкурсов военно-патриотической песни. А также состоится праздничная викторина на военно-морскую тематику и спортивные соревнованиями по жиму гири и перетягиванию каната.
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