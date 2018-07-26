Страж глубины: какое оружие несет атомный крейсер «Орел» 

В Главном военно-морском параде ВМФ России примет участие подводный ракетоносец Северного флота, предназначенный для уничтожения авианесущих группировок противника.
В России идет подготовка к масштабному празднованию Дня Военно-Морского Флота. В каждый из оставшихся до этого события дней телеканал «Звезда» будет рассказывать о боевых кораблях, которые составляют гордость ВМФ России.
Атомный подводный крейсер Северного флота «Орел» предназначен для уничтожения авианосных групп противника.
На вооружении крейсера имеются 24 торпеды и 72 сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс».
Автономность плавания подводного ракетоносцы составляет 120 суток, он оснащен дополнительной защитой от подводных взрывов.
Полное водоизмещение крейсера «Орел» составляет 14700 тонн, его длина — 154 метра.
Экипаж подводного крейсера составляет 130 человек.
Главный военно-морской парад России пройдет в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 29 июля. По традиции День российского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.