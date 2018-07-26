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Северный флот покажет военно-воздушную и историческую технику
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Северный флот покажет военно-воздушную и историческую технику 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
В День Военно-морского флота России в поселке Сафоново, где базируется авиационный гарнизон Северного флота, откроют выставку военно-воздушной и исторической техники. А в Североморске на территории музея Военно-воздушных сил покажут трофейную, бронетанковую, авиационную, противовоздушную и ленд-лизовскую технику.
Как рассказал «РГ» начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, среди трофеев будет представлен отреставрированный средний танк «Шерман», американская легкая противотанковая пушка калибра 37 миллиметров, зенитные орудия Германии и Швеции. На площадке бронетанковой техники можно будет увидеть тяжелую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152, тяжелый танк ИС-2М и другие виды вооружения.
Авиационная техника будет представлена палубным штурмовиком Як-38, сверхзвуковым истребителем-перехватчиком 3-го поколения МиГ-25, палубным истребителем Су-27к, фронтовым бомбардировщиком Су-24, военно-транспортным самолетом Ли-2.
На площадке противовоздушной техники расположатся зенитно-ракетные комплексы С-300ПГ, С-125 «Нева», С-200 «Ангара», подвижные ЗРК С-75 и ЗРК Ф-1.
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