Шойгу участвует в генеральной репетиции Главного военно-морского парада в Петербурге

В тренировке, которая будет идти два часа, принимают участие свыше 4 тыс. военнослужащих, порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 38 летательных аппаратов ВМФ. В репетиции задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В кильватерном парадном строю в акватории Невы и на Кронштадском рейде пройдут тактические группы боевых кораблей и катеров современных проектов, в том числе фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен», фрегат «Адмирал Макаров», корветы «Сообразительный» и «Бойкий», корабль противоминной обороны " Александр Обухов ", малые ракетные корабли «Ураган» и «Серпухов», противодиверсионные катера «Грачонок», патрульные катера типа «Раптор».

В парадной линии на рейде Невы выстроены фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» и корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Казанец». По акватории Кронштадтского рейда кильватерным строем пройдут корабли крупного водоизмещения. В начале корабельного фарватера ошвартованы ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орел».

В воздушной части парада задействованы самолеты и вертолеты морской авиации над Кронштадтом и Санкт-Петербургом.

Также в четверг генеральные репетиции состоятся в главных базах Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов.