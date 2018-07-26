Как Тихоокеанский флот готовится отметить День ВМФ

На берег Владивостока в рамках показательных выступлений высадился десант под прикрытием огня с новейшего корвета.

Во Владивостоке прошла репетиция военного парада ко дню ВМФ. Возглавил парадный строй в Амурском заливе ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг». С 1996 года он является флагманом Тихоокеанского флота.

В строю так же эсминец «Быстрый», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», подводные лодки и корабли охраны водного района.

Зрители смогли увидеть в действии высадку десанта. Моряков прикрывал огнем новейший корвет «Совершенный» под командованием капитана 3-го ранга Дмитрия Блинова

Сначала на берег с подводной лодки высадилась ударная группа. Она подавила сопротивление условных террористов. Сначала черные береты уничтожили живую силу противника, а потом подбили БТР с подкреплением «боевиков».

Когда плацдарм был очищен, на берег высадились инженеры морской пехоты. Они разминировали берег, чтобы основные силы могли беспрепятственно высадиться на берег.

Самой зрелищной частью стала высадка БТР с большого десантного корабля. В этом году черные береты впервые продемонстрировали свою новую технику — БТР-82А. Новая бронемашина способна передвигаться по воде со скоростью около 9 км/ч.

День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.