Ещё
Как Тихоокеанский флот готовится отметить День ВМФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как Тихоокеанский флот готовится отметить День ВМФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На берег Владивостока в рамках показательных выступлений высадился десант под прикрытием огня с новейшего корвета.
Во Владивостоке прошла репетиция военного парада ко дню ВМФ. Возглавил парадный строй в Амурском заливе ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг». С 1996 года он является флагманом Тихоокеанского флота.
В строю так же эсминец «Быстрый», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», подводные лодки и корабли охраны водного района.
Зрители смогли увидеть в действии высадку десанта. Моряков прикрывал огнем новейший корвет «Совершенный» под командованием капитана 3-го ранга Дмитрия Блинова.
Сначала на берег с подводной лодки высадилась ударная группа. Она подавила сопротивление условных террористов. Сначала черные береты уничтожили живую силу противника, а потом подбили БТР с подкреплением «боевиков».
Когда плацдарм был очищен, на берег высадились инженеры морской пехоты. Они разминировали берег, чтобы основные силы могли беспрепятственно высадиться на берег.
Самой зрелищной частью стала высадка БТР с большого десантного корабля. В этом году черные береты впервые продемонстрировали свою новую технику — БТР-82А. Новая бронемашина способна передвигаться по воде со скоростью около 9 км/ч.
День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
ТК «Звезда»: последние новости
«Адмирал Горшков» войдет в строй через два дня Глазами беспилотника: каким будет парад ВМФ в Кронштадте Российские военные инженеры убыли в Китай для участия в конкурсе «Безопасный маршрут»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня4
США поставили Турции серьезный ультиматум92
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии112
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу124
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие121
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение