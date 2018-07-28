В Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего ВМФ России с командующим ВМС Китая 

Программой визита делегации ВМС НОАК предусмотрено посещение Военно-морской академии, Центрального военно-морского музея и Главного военно-морского парада.
В Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирала Владимира Королёва с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном, который впервые прибыл в Россию с рабочей поездкой. Встреча прошла в комплексе исторических зданий Адмиралтейства.
Программой визита делегации ВМС НОАК предусмотрено посещение Военно-морской академии, где вице-адмирал Шэнь Цзинлун ознакомится с организацией профессиональной подготовки. Также представители ВМС Китая ознакомятся с новыми экспозициями Центрального военно-морского музея.
Делегация китайских военных моряков приглашена в качестве почётных гостей на Главный военно-морской парад, который состоится завтра в Санкт-Петербурге.
В ходе визита в Россию, который продлится до 31 июля, командующий ВМС НОАК посетит главную базу Северного флота — город Североморск.