В Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего ВМФ России с командующим ВМС Китая

Программой визита делегации ВМС НОАК предусмотрено посещение Военно-морской академии, Центрального военно-морского музея и Главного военно-морского парада.

Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирала Владимира Королёва с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном, который впервые прибыл в Россию с рабочей поездкой. Встреча прошла в комплексе исторических зданий Адмиралтейства.

Программой визита делегации ВМС НОАК предусмотрено посещение Военно-морской академии, где вице-адмирал Шэнь Цзинлун ознакомится с организацией профессиональной подготовки. Также представители ВМС Китая ознакомятся с новыми экспозициями Центрального военно-морского музея.

Делегация китайских военных моряков приглашена в качестве почётных гостей на Главный военно-морской парад, который состоится завтра в Санкт-Петербурге.