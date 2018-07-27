Командующий ВМС Брунея поучаствует в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке

Во Владивостоке состоялась рабочая встреча командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца с командующим Королевскими военно-морскими силами Брунея первым адмиралом Дато Норазми. Авакянц рассказал коллеге о перспективах развития ТОФ и о подготовке к празднованию Дня Военно-морского флота.

Норазми поблагодарил командующего ТОФ за приглашение посетить праздничные мероприятия во Владивостоке. По его словам, в Брунее рассматривают Россию как важного партнера и хорошо осознают ее роль в сохранении баланса сил в регионе.

"Мы надеемся на расширение визитов российских кораблей в Бруней и рассчитываем, что еще в текущем году такие визиты состоятся", — подвел итог Норазми.

Командующие флотами обменялись памятными подарками. В рамках визита в Приморье делегация ВМС Брунея также посетит музей Тихоокеанского флота, подводную лодку-музей «С-56» и примет участие в первом Международном дальневосточном морском салоне.