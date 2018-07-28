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Главком ВМФ РФ встретился с командующим ВМС Китая в Санкт-Петербурге
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Главком ВМФ РФ встретился с командующим ВМС Китая в Санкт-Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев в субботу в Санкт-Петербурге встретился с командующим Военно-морскими силами Китая вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королева с командующим Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом", — говорится в сообщении.
Встреча прошла в комплексе исторических зданий Адмиралтейства. Также запланировано, что Шэнь Цзинлун посетит Военно-морскую академию и Центральный военно-морской музей.
Делегация китайских военных моряков приглашена в качестве почетных гостей на Главный военно-морской парад в воскресенье. Также до 31 июля командующий ВМС Китая посетит главную базу Северного флота — город Североморск.
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