Главком ВМФ РФ встретился с командующим ВМС Китая в Санкт-Петербурге

"Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира Королева с командующим Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом", — говорится в сообщении.

Встреча прошла в комплексе исторических зданий Адмиралтейства. Также запланировано, что Шэнь Цзинлун посетит Военно-морскую академию и Центральный военно-морской музей.