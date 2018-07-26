В Кронштадт на репетицию Дня ВМФ прибыл линкор «Полтава»

Кронштадте проходит генеральная репетиция военно-морского парада. Еще раньше последнюю тренировку провели в Санкт-Петербурге . По Неве прошли почти 40 боевых кораблей всех четырех флотов, а в воздух поднялись почти столько же судов морской авиации. О том, как проходила репетиция, рассказала корреспондент «МИР 24» Ярославна Фролова.

В генеральном прогоне участвуют корабли настолько большие, что они не смогли подойти близко к берегам Кронштадта. Но репетиция идет, и это последняя возможность для военных отчеканить всю программу предстоящего парада. Довольно разношерстный состав участников: это и десантные корабли, и подводные лодки. Всего свыше 40 военных кораблей и 38 самолетов примут участие в военно-морском параде в Кронштадте.

В Финском заливе все участники встретились впервые. До этого им удавалось репетировать лишь группами по несколько кораблей. Как по канату участникам предстоит проплыть ровной линией у берегов города. Расстояния, скорость должны быть идеальными.

Главные звезды этого военно-морского парада — крейсер «Маршал Устинов» и атомная подлодка «Орел» — остались на рейде. Их участие в параде будет статичным: местные глубины не позволяют гигантам подойти близко к берегу.

Сегодня в Кронштадте на генеральной репетиции очень много зрителей. Некоторые приехали сюда, чтобы увидеть генеральный прогон, а в воскресенье уже посетить парад в Санкт-Петербурге.

Напомним, в прошлом году из-за большого количества гостей при въезде в город образовались многокилометровые пробки. В этом году в Кронштадт можно будет попасть по специальным пропускам или на общественном транспорте.

Еще особенность этого парада в том, что прошлой ночью к берегам Кронштадта пришел линкор «Полтава». Это точная копия корабля XVIII века, который был построен по приказу Петра I. Корабль занял уютное место на рейде, где его будет видно и зрителям и экипажам проплывающих мимо кораблей-участников парада.

Напомним, что День Военно-морского флота в России отпразднуют 29 июля.

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