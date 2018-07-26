«Уроки Сирии»: бескровное взятие города и войну на открытых пространствах отработали на учениях ЗВО

Руководящий состав ЗВО улучшает свои навыки с учетом сирийского опыта.

Полигон Мулино в Нижнем Новгороде стал площадкой для обмена опытом среди командиров. Офицеры и генералы собрались вместе, чтобы совершенствовать свои навыки борьбы с террористами.

Сначала по замыслу учений военным необходимо уничтожить штаб террористов. Сначала разведка засекает радиопередачу боевиков, и передает координаты артиллерии.

Вслед за эти в воздух поднимаются «Сушки» и вертолеты Ми-24, которые ликвидируют рассредоточенные силы противника.

«Уроки Сирии» — так можно было бы назвать эти учения. За полевыми партами находится руководящий состав Западного военного округа: сухопутчики, танкисты, авиация, ПВО, и даже Балтийский флот. Тактику ведения боя им преподают наши военные советники, пристально следившие за ходом боевых действий в Сирийской Арабской Республике

Урок второй — маскировка. На земле разбивается лесной лагерь туристов, с палатками и волейбольной сеткой, а под землей — укрепленный штаб, где командующий ЗВО объясняет новые правила игры. Конечно, «прилететь» может и в такой лагерь, но эффективность этого удара снизится в разы.

Боевые действия в Сирии — это война на открытых пространствах, где под землей нужно укрыть не только штаб, но и всю бронетехнику. Но если окопы и рвы — это буквально азбука военного дела, то новые опасности с воздуха пока не вписаны в учебники по тактике.

«Исходя из опыта применения войск в Сирийской Арабской Республике большое внимание приобретает опыт борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами», — отмечает начальник войск противовоздушной обороны 1–й танковой армии Александр Пономаренко

Еще одна учебная точка — бой в городских условиях. Точнее, не бой, а «безбоевое взятие населенного пункта». Условным боевикам предлагают поднять белый флаг, но они не идут на мировую не идут, и тогда военные применяют силу.

Удар нанесли показательный: высокоточным оружием по объекту рядом с противником. «Боевики» намек понимают, отпускают гражданских, и сами выходят к военной полиции с поднятыми руками.

Всех условных террористов проверяет кинолог с псом по кличке Чон, который должен понять, нет ли никаких «запрещенных запахов» и не ждать ли подвоха.

«При выводе террористов он проводит обыск на взрывчатые вещества и боеприпасы. Чтобы никто ничего не вынес, не пронес с нами», — рассказал командир отделения вожатых караульных собак военной полиции Игорь Щиголев.