Порошенко отчитался об испытаниях нового снаряда с НАТОвским радаром

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Во время стрельб на полигоне в Черниговской области были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО », — утверждает украинский президент.

По его словам, эти снаряды будут использованы для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем «Гиацинт» (разработана и произведена в СССР — ред.), которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.