Порошенко отчитался об испытаниях нового снаряда с НАТОвским радаром 

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
«Во время стрельб на полигоне в Черниговской области были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО», — утверждает украинский президент.
По его словам, эти снаряды будут использованы для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем «Гиацинт» (разработана и произведена в СССР — ред.), которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.