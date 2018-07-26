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Порошенко отчитался об испытаниях нового снаряда с НАТОвским радаром
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Порошенко отчитался об испытаниях нового снаряда с НАТОвским радаром 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
«Во время стрельб на полигоне в Черниговской области были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО», — утверждает украинский президент.
По его словам, эти снаряды будут использованы для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем «Гиацинт» (разработана и произведена в СССР — ред.), которая имеет большую точность и дальность стрельбы до 30 км.
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