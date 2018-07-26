Научный руководитель Крыловского центра: Россия должна иметь как минимум четыре авианосца

По его словам, Северный и Тихоокеанский флоты «по определению должны иметь авианосные корабли». «Дальше простая арифметика: корабль не может постоянно находиться в строю, он должен проходить различные виды технического обслуживания, ремонты и прочее. То есть даже теоретически это как минимум по два корабля на регион», — сказал Половинкин.

Говоря о ВМС США , имеющих на вооружении 11 таких кораблей, специалист отметил, что у них избыточное количество авианосных групп, однако наличие всего одного авианосца — «тупиковая ситуация». Этот корабль «не сможет решать весь спектр задач, половина флота будет заниматься только тем, что будет его охранять», пояснил он.

"Что касается водоизмещения перспективного российского авианосца, то я бы назвал цифры от 60 до 100 тыс. т. Этот разброс вполне объясним: выбор водоизмещения напрямую зависит от типа энергетики корабля и состава летательных аппаратов", — сказал представитель Крыловского центра.

Авианосцы в России

В боевом составе Военно-морского флота России находится единственный неатомный средний авианосец «Адмирал Кузнецов» (по отечественной классификации — тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, его водоизмещение должно составлять не менее 70 тыс. т.

Крыловский государственный научный центр ранее разработал и представил широкой публике аванпроект авианосца для иностранных заказчиков, который также предлагался и для отечественного флота. Проект 23000 получил название «Шторм». Эскиз предполагает, что корабль будет иметь водоизмещение 80-90 тыс. т, его оснастят комбинированной силовой установкой (и атомный реактор, и газотурбинный двигатель), авиагруппа корабля должна насчитывать до 60 самолетов.