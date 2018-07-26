От «Каспийского монстра» до «Арктического спасателя»: российская стратегия в Арктике

Каспийское море — крупнейшее в мире внутриконтинентальное соленое озеро. Это спокойное озеро с очень подходящим для людей климатом. Северный Ледовитый океан — самый холодный и наименьший по площади и глубине океан на Земле. Климат очень суровый, бушуют штормы, а океан заполнен дрейфующими льдинами. Суда могут ходить там только четыре месяца в году. Если вы отправите каспийское судно покорять Северный Ледовитый океан — это точно будут считать полным бредом. Но это в точности образ мысли России — сейчас она возобновила план по строительству экранопланов. Согласно сведениям зарубежных СМИ, новая государственная программа вооружения России на 2018-2025 год предусматривает восстановление флота экранопланов, и в итоге страна вступит в борьбу за Северный Ледовитый океан.

В 1960-х годах центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева в основном использовали в военных целях. Там проектировали крупномасштабные экранопланы. Этот тип летательного судна больше похож на военный корабль: он может летать над поверхностью моря, его можно использовать для запуска противокорабельных или противолодочных ракет, или для штурмового десанта. В 1966 году экраноплан успешно совершил первый полет, и его разработка продолжилась. Западные страны обнаружили этот странный летательный аппарат только в начале 80-х годов с помощью разведывательного спутника. В первое время они не могли понять, что это — летательный аппарат или военный корабль, поэтому назвали его «Каспийским монстром».

В советское время было много моделей экранопланов, например, 14М1Р, который внешне очень похож на самолет, «Орленок» А90, который использовали для десанта, КМ — «Каспийский монстр», и экраноплан, оснащенный сверхзвуковой противокорабельной ракетой SS-N-22 «Москит».

С распадом Советского Союза и окончанием холодной войны отпала нужда в ракетных платформах для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет, да и к тому же Россия не могла обслуживать все эти громадины, поэтому очень много экранопланов встали на якорь и медленно покрывались ржавчиной.

Пуск ракеты «Москит» c экраноплана «Лунь» во время испытаний

В последние годы, вслед за потеплением климата, в Северном Ледовитом океане увеличилось количество, как гражданских судов, так и военных. В этом же время богатые природные ресурсы Северного Ледовитого океана заставляют волноваться не только страны полярного круга (Россию и Канаду ), а еще и Америку, Японию , и некоторые страны Европы. Все они выражают желание вступить в борьбу за арктические ресурсы. В связи с этим, Россия продемонстрировала свою сильную позицию. 13 февраля этого года на праздновании 60-ой годовщины Атомного подводного флота главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что российские корабли всегда были в Арктике и не собираются оттуда уходить.

Россия намерена разработать 600-тонный крупногабаритный экраноплан, основанный на «Каспийском монстре», чтобы перехватить стратегическую инициативу в Арктике. С его помощью будут проводить поисково-спасательные миссии, а также снабжать базы. Из-за этого экраноплан получил название «Спасатель».

Запад считает, что перезапуск Россией производства экранопланов не ограничивается гражданскими нуждами. Высокая военная ценность экраноплана заключается в том, что его очень легко замаскировать, поскольку он может летать очень близко к поверхности моря или суши, и вражеским корабельным радиолокационным станциям будет нелегко его обнаружить. Он также может быстро маневрировать между побережьем, островами и флотом. Поэтому многие западные военные обозреватели считают, что Россия разрабатывает новые военные модели на основе гражданских экранопланов, а ее конечной целью станет восстановление великих «Каспийских монстров» советской эпохи.

Россия явно хочет развеять сомнения Запада. Судно нового экраноплана «Спасатель» будет иметь в длину 93 метра и размах крыла 71 метр. Огромный размер судна сможет удовлетворить нужды дальних рейсов на расстояние более тысячи километров. Россия назвала его «Спасатель», поскольку в основном этот экраноплан предназначен для оказания помощи и спасения на море в Арктике. Из-за ужасных погодных условий, обычные самолеты и корабли не смогут оказать помощь в случае возникновения опасного положения на судне, а также им сложно добраться до места кораблекрушения. «Спасатель» может выполнять быстрые спасательные операции в Арктическом регионе. В будущем на огромном судне «Спасатель» разместят не только пассажирские сидения, но и операционные, больничные койки, и другое оборудование для того, чтобы он выполнял функции мобильного госпиталя.

Разработчики называли его «спасатель при кораблекрушениях», чтобы ослабить военную окраску и уменьшить конфронтацию. Да и это своего рода благо для всех кораблей, находящихся в Арктике.