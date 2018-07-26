Разведчики ВВО в ходе учения предотвратили подрыв моста в Забайкальском крае 

После уничтожения «диверсантов» военнослужащие осуществили разминирование установленного на опоре моста взрывного устройства и провели инженерную разведку прилегающей территории.
В Забайкальском крае в ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделения разведки мотострелкового соединения Восточного военного округа предотвратили подрыв опоры моста диверсионно-разведывательной группой условного противника.
В ходе практической части учения военные разведчики провели рейд в заданном квадрате с целью обнаружить и пресечь деятельность условных диверсантов, пытающихся сорвать переброску войск.
Разведгруппа совершила марш-бросок и отработала задачи по бесшумному перемещению, ведению визуального наблюдения, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.
Разведчики выполнили скрытный подход к диверсионной группе «противника», вступили в скоротечный учебный бой с применением приемов рукопашного боя.
После уничтожения «диверсантов» военнослужащие осуществили разминирование установленного на опоре моста взрывного устройства, также была проведена инженерная разведка прилегающей территории.
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях тактической обстановки.