Разведчики ВВО в ходе учения предотвратили подрыв моста в Забайкальском крае

После уничтожения «диверсантов» военнослужащие осуществили разминирование установленного на опоре моста взрывного устройства и провели инженерную разведку прилегающей территории.

Забайкальском крае в ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделения разведки мотострелкового соединения Восточного военного округа предотвратили подрыв опоры моста диверсионно-разведывательной группой условного противника.

В ходе практической части учения военные разведчики провели рейд в заданном квадрате с целью обнаружить и пресечь деятельность условных диверсантов, пытающихся сорвать переброску войск.

Разведгруппа совершила марш-бросок и отработала задачи по бесшумному перемещению, ведению визуального наблюдения, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.

Разведчики выполнили скрытный подход к диверсионной группе «противника», вступили в скоротечный учебный бой с применением приемов рукопашного боя.

После уничтожения «диверсантов» военнослужащие осуществили разминирование установленного на опоре моста взрывного устройства, также была проведена инженерная разведка прилегающей территории.

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях тактической обстановки.