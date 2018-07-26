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Разведчики ВВО отправятся в тыл «противника»
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Разведчики ВВО отправятся в тыл «противника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В масштабной тренировке участвуют 2 тысячи военнослужащих.
Разведчики общевойсковых соединений и морской пехоты Тихоокеанского флота проведут масштабный полевой выход на дальневосточных полигонах, отрабатывая действия в составе диверсионных групп. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«В течение нескольких недель порядка 2 тысяч разведчиков будут оттачивать навыки по действиям в тылу условного противника. В ходе практических занятий военнослужащие выполнят задачи по обустройству и маскировке мест отдыха, нарушению линий связи вероятного противника, организации засад, налетов, захвату «языка», — говорится в сообщении.
Помимо большого количественного состава масштабность тренировки будет заключаться в одновременном взаимодействии разведчиков практически всех специальностей. В частности, поиск и уничтожение «врага» выполнят снайперские пары, инженеры обеспечат преодоление группами минных полей и невзрывных заграждений. Непрерывность в управлении подразделениями станет задачей военных связистов.
Все мероприятия полевого выхода пройдут с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
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