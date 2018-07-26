Минобороны решило закупить партию подводных беспилотников 

Минобороны России планирует до конца 2020 года приобрести 45 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов «Марлин-350», говорится в документе, который размещен на портале госзакупок.
Первая партия аппаратов в количестве 16 штук должна быть поставлена до 31 марта 2019 года, вторая — из 15 аппаратов — до 10 ноября того же года, а третья — 14 аппаратов — не позднее 10 ноября 2020 года. Максимальная сумма контракта составляет более 603,7 млн рублей, передает ТАСС.
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» был представлен широкой публике в июне 2015 года на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Напомним также, в мае 2018 года в Крыму начались испытания новейшего подводного беспилотника «Клавесин-2» с глубиной погружения до 6 км, которым планируется оснащать модернизированные АПЛ проекта 949АМ и переоборудованную АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 «Подмосковье».
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