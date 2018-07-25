Пятый российский тральщик проекта 12700 заложен в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург, 25 июля /Синьхуа/ — Пятый российский корабль противоминной обороны проекта 12700 был заложен сегодня в Санкт-Петербурге.
По сообщению РИА Новости, новый корабль, получивший название "Петр Ильичев", должен быть передан заказчику в ноябре 2020 года. Другие четыре корабля проекта находятся в разной степени готовности, первый из них планируется передать ВМФ России в конце 2018 года.
Тральщики проекта 12700 — уникальные корабли с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, достоинством которого является высокая прочность. Водоизмещение корабля этой серии составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. —0—