Военнослужащие весеннего призыва пройдут обучение в межвидовом центре боевого применения войск РЭБ в Тамбове

Подготовка осуществляется по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий радиоэлектронной борьбы и комплексного технического контроля.

Более 1000 военнослужащих по призыву, прибывших в тамбовский Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы, приступили к подготовке по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).

Подготовка военнослужащих проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.