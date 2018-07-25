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Военнослужащие весеннего призыва пройдут обучение в межвидовом центре боевого применения войск РЭБ в Тамбове
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Военнослужащие весеннего призыва пройдут обучение в межвидовом центре боевого применения войск РЭБ в Тамбове 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Подготовка осуществляется по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий радиоэлектронной борьбы и комплексного технического контроля.
Более 1000 военнослужащих по призыву, прибывших в тамбовский Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы, приступили к подготовке по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).
Подготовка военнослужащих проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.
Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.
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