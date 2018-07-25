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Копию корабля по проекту Петра I буксируют в Кронштадт — захватывающее видео
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Копию корабля по проекту Петра I буксируют в Кронштадт — захватывающее видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пятый канал публикует кадры буксировки копии корабля времен Петра Великого «Полтава», который проследует из Петербурга к острову Кронштадт для празднования дня Военно-Морского Флота 29 июля.
Сам проект по созданию копии флагмана русского флота Петра I был начат в 2012 году, и в 2018-м его спустили на воду в День города. Теперь на его борту проходят экскурсии, однако из-за парада было принято решение об их отмене до 31 июля.
К слову, в день Военно-Морского Флота, который страна отметит 29 июля, в городах России будет солнечно и жарко. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал начальник Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.
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