Пятый канал публикует кадры буксировки копии корабля времен Петра Великого «Полтава», который проследует из Петербурга к острову Кронштадт для празднования дня Военно-Морского Флота 29 июля.
Сам проект по созданию копии флагмана русского флота Петра I был начат в 2012 году, и в 2018-м его спустили на воду в День города. Теперь на его борту проходят экскурсии, однако из-за парада было принято решение об их отмене до 31 июля.
К слову, в день Военно-Морского Флота, который страна отметит 29 июля, в городах России будет солнечно и жарко. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал начальник Ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин.