Копию корабля по проекту Петра I буксируют в Кронштадт — захватывающее видео

Пятый канал публикует кадры буксировки копии корабля времен Петра Великого «Полтава», который проследует из Петербурга к острову Кронштадт для празднования дня Военно-Морского Флота 29 июля.

Сам проект по созданию копии флагмана русского флота Петра I был начат в 2012 году, и в 2018-м его спустили на воду в День города. Теперь на его борту проходят экскурсии, однако из-за парада было принято решение об их отмене до 31 июля.