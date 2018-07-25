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В РВСН до конца года поступит около 100 новейших тренажёров
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В РВСН до конца года поступит около 100 новейших тренажёров 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Уникальные учебно-тренировочные средства будут введены в эксплуатацию во всех без исключения ракетных соединениях.
До конца текущего года в воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступит около 100 новейших тренажёров. Эти учебно-тренировочные средства (УТС) будут введены в эксплуатацию во всех без исключения ракетных соединениях.
В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных, не имеющих аналогов тренажёрных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших УТС идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые заведены в одну учебно-тренировочную сеть.
Имеющийся в РВСН парк УТС по ракетным комплексам, находящимся на вооружении войск, насчитывает более 1,5 тыс. наименований. Такая система подготовки, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, обеспечивает моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных, при этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80%.
Это позволяет стратегическим ракетчикам отрабатывать на тренажёрах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки с выполнением условных пусков ракет.
Кроме того, до конца текущего года в РВСН поступят новейшие тренажерные комплексы для боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», машин инженерного обеспечения и маскировки, машин дистанционного разминирования «Листва».
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