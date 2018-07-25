Жители Североморска смогут посетить оружейную выставку

В День Военно-морского флота в городе будет развернута масштабная экспозиция вооружения и военной техники.

В главной базе Северного флота — Североморске — в День ВМФ, 29 июля, пройдет масштабная выставка вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Экспозиция будет включать около 20 единиц вооружения и военной техники. Это бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, тяжёлый танк Т-80БВМ, армейский мотовездеход АМ-1, артиллерийские орудия 2Б-16 «Нона-К» и МТ-12 «Рапира» и другая техника, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства», — говорится в сообщении.

Кроме того, гостям будут показаны различные образцы современной военной формы одежды и рационов питания.

Одним из самых оригинальных элементов экспозиции станет площадка показа образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. Это передвижная рекомпрессионная водолазная станция, кислородное и универсальное снаряжение, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Обзор — 150», различные глубоководные инструменты.