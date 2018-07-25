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Жители Североморска смогут посетить оружейную выставку
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Жители Североморска смогут посетить оружейную выставку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В День Военно-морского флота в городе будет развернута масштабная экспозиция вооружения и военной техники.
В главной базе Северного флота — Североморске — в День ВМФ, 29 июля, пройдет масштабная выставка вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«Экспозиция будет включать около 20 единиц вооружения и военной техники. Это бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, тяжёлый танк Т-80БВМ, армейский мотовездеход АМ-1, артиллерийские орудия 2Б-16 «Нона-К» и МТ-12 «Рапира» и другая техника, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства», — говорится в сообщении.
Кроме того, гостям будут показаны различные образцы современной военной формы одежды и рационов питания.
Одним из самых оригинальных элементов экспозиции станет площадка показа образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. Это передвижная рекомпрессионная водолазная станция, кислородное и универсальное снаряжение, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Обзор — 150», различные глубоководные инструменты.
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