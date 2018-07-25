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В Североморске в День ВМФ будет организована масштабная выставка вооружения и военной техники
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В Североморске в День ВМФ будет организована масштабная выставка вооружения и военной техники 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Зрителям представят бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, танк Т-80БВМ, армейский мотовездеход АМ-1, артиллерийские орудия «Нона-К» «Рапира» и другую технику.
29 июля, в День Военно-Морского Флота (ВМФ), в главной базе Северного флота — Североморске — будет организована масштабная выставка вооружения, военной и специальной техники. Зрителям также будут представлены образцы современной военной формы одежды, в том числе арктической, и рационов питания. Кроме того, будет развёрнута выставка стрелкового оружия «История развития пулемётов».
Самыми большими экспонатами выставки будут самоходные пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитного ракетного комплекса С-300ПМ.
Экспозиция будет включать около 20 единиц вооружения и военной техники — это бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, танк Т-80БВМ, армейский мотовездеход АМ-1, артиллерийские орудия «Нона-К» и «Рапира», а также подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.
Из средств обеспечения представят бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-К и машину химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80.
Интересной для ознакомления станет площадка показа образцов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, среди которых передвижная рекомпрессионная водолазная станция, трёхболтовое вентилируемое снаряжение со шлемом УВС-50М, гелиокислородное снаряжение, снаряжение водолазное универсальное СВУ-5, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Обзор–150» и подводный гидравлический инструмент.
Жителям и гостям Североморска будут представлены беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-3», «Элерон-3», «Тахион», «Застава» и другие.
На территории соединения противолодочных кораблей Северного флота также планируется работа полевой кухни. Военные повара угостят всех желающих традиционной гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем.
Свободный вход на территорию соединения надводных кораблей Северного флота будет открыт за морским вокзалом флотской столицы с 13:00 до 17:00.
Во время проведения праздничных мероприятий развернут пункт отбора граждан для прохождения военной службы по контракту на кораблях и в береговых частях Северного флота. Инструкторы дадут подробные консультации всем желающим по вопросам поступления на военную службу, расскажут о требованиях, предъявляемых к кандидатам, и об условиях прохождения службы в конкретных подразделениях.
Кроме выставочных площадок вооружения, военной и специальной техники также будут работать для посещения объекты филиала Военно-морского музея Северного флота.
В Музее военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново можно будет свободно осмотреть домик первого летчика-космонавта Юрия Гагарина, историческую военную авиационную технику, историческую технику бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны, в том числе поднятую силами Северного флота с американского транспорта «Томас Дональдсон» и восстановленную флотскими специалистами.
В Североморске для посещения будет открыт филиал Военно-морского музея Северного флота «Подводная лодка К-21» на Площади мужества.
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