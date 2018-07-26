В День ВМФ России в гарнизоне авиаторов Северного флота откроется выставка военной воздушной и исторической техники

В частности, на площадке авиатехники жители и гости Североморска смогут увидеть палубный штурмовик Як-38, палубный истребитель Су-27К, военно-транспортный самолёт Ли-2. 29 июля, в День Военно-Морского флота России , в гарнизоне авиаторов Северного флота — посёлке Сафоново ( Мурманская область ), откроется выставка военной воздушной и исторической техники. Для жителей и гостей Североморска на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота с 10:00 до 17:00 будут открыты площадки техники бронетанковой, трофейной, ленд-лизовской, авиационной и противовоздушной. На площадке бронетанковой техники будут развёрнуты тяжёлая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152, тяжёлый танк ИС-2М, самоходно-артиллерийская установка СУ-85, противотанковая самоходно-артиллерийскую установка СУ-100. Среди трофеев будут представлены зенитные орудия — германское 88-миллиметровое и 40-милиметровое шведское, среди ленд-лизовской — американские лёгкая противотанковая пушка 37 мм, среднекалиберное зенитное орудие 90 мм, средний танк «Шерман». На площадке авиационной техники жители и гости Североморска смогут увидеть палубный штурмовик Як-38, сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, палубный истребитель Су-27к, тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, военно-транспортный самолёт Ли-2. Техника противовоздушной обороны будет представлена зенитным ракетным комплексом С-300ПГ, ЗРК малого радиуса действия С-125 «Нева», ЗРК дальнего радиуса действия С-200 «Ангара», подвижным ЗРК С-75 и ЗРК Ф-1.