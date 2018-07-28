СМИ: в военно-морском флоте России больше не будет «дивизиона плохой погоды»

Новейшие малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт» ждет кардинальный ребрендинг. Как отмечает сайт газеты «Известия» , военные моряки прозвали их «дивизионом плохой погоды» из-за специфичных названий — «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Буря» и, наконец, «Смерч». ВМФ решил отказаться от «грозовых» названий МРК, переименовав их в честь небольших российских городов. Жители населенных пунктов, в честь которых будут названы МРК, получат первоочередное право служить на этих кораблях. По мнению экспертов, это укрепит связь между флотом и небольшими и, как правило, отдаленными от моря российскими городами.

Минобороны «Известиям» рассказали, что принято решение изменить название малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Первый корабль серии — «Ураган» — получит название «Мытищи». Второй переименуют в «Советск». Следующим «Каракуртам» дадут наименования «Одинцово» и «Козельск».

России имена военным кораблям подбирает специальный отдел в Министерстве обороны, они присваиваются приказом главнокомандующего ВМФ России. Одна из главных традиций российского флота — преемственность корабельных названий, особенно тех из них, у которых богатая боевая история. Названия передаются от одного поколения кораблей к другому, образовывая своеобразные военно-морские генеалогические линии.

В СССР дивизионом плохой погоды называли сторожевые корабли, которые также носили «грозовые» названия типа «Ураган» или «Вихрь». Они были разработаны сразу после окончания революции и Гражданской войны и служили на всех флотах.

«Каракурты» — один из самых удачных проектов современного российского ВМФ. Потенциально МРК этого типа могут быть выпущены самой большой серией в истории российского флота. Всего планируется построить 18 кораблей этого класса. В настоящее время заложено шесть. Два из них уже спущены на воду и вошли в состав Балтийского флота.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» создавался для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Он построен с применением технологии малой заметности. Корабль по флотским меркам имеет миниатюрный размер: длина — 67 м, ширина — 11 м, водоизмещение — 800 т. Эти характеристики делают его практически незаметным для радаров противника. Ракетоносцы этого класса имеют хорошую мореходность, так как изначально проектировались для использования в открытом море. Дальность плавания «Каракурта» составляет 2,5 тыс. миль, автономность — 15 суток, скорость хода — 30 узлов.

«Каракурты» оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Вспомогательное вооружение МРК — 76,2-миллиметровая автоматическая универсальная артиллерийская установка АК-176МА, две шестиствольные 30-миллиметровые установки АК-630М и пулеметные установки «Корд».