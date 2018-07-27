Открылся первый Международный дальневосточный военно-морской салон

Первая новинка морского салона — корвет «Совершенный». В 2018 году корабль Тихоокеанского флота с честью прошел все испытания, — оправдал свое название. Вооружение — одно из лучших в мире. Здесь же и легендарные «Надежда» и «Паллада» — так называемые суда-сестры — самые популярные экспонаты на военном причале.

Трехмачтовые красавцы-фрегаты базируются во Владивостоке , — теперь это учебные корабли. Глядя на них, дети со школьной скамьи мечтают о море. Можно подняться на борт, прогуляться по палубе, и, даже попасть внутрь военного корабля — снимать там запрещено, а вот посмотреть можно. И это, безусловно, самая яркая площадка Международного военно-морского салона.

Три насыщенных дня — для обсуждения проблем судоходства и заключений прибыльных для отрасли сделок. Морской салон на Дальнем Востоке открылся впервые — раньше мероприятия такого высокого уровня проходили в Петербурге

— Присутствуют западные гости, потенциальные заказчики, как гражданские так и военные поэтому форум достиг своих целей, — отметил на встрече с журналистами заместитель председателя правительства Юрий Борисов

Одно из предложений экспертов — сделать полигон для морских исследований на Дальнем Востоке. Здесь строится крупнейшая высокотехнологичная судоверфь «Звезда». К тому же все основные партнеры России по экспорту кораблей — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И наши разработки — славятся на весь мир.

Специалисты из 11 стран мира приехали во Владивосток. Это судостроители и инвесторы, чиновники и ученые. Но, несмотря на всю серьезность мероприятия и важные международные переговоры, — для жителей Приморья и туристов, — это в первую очередь настоящий праздник.

— Нас занесло за 10 000 километров сюда. Впечатления прекрасные. Я вообще первый раз во Владивостоке и первый раз на военном корабле. Так что я поражена тем, что здесь вижу, — рассказала туристка из Австрии Наталья Бемм-Степанова.

Самое зрелищное мероприятие форума — военно-морской парад — еще впереди. Около 40ка боевых кораблей — гордость и слава Тихоокеанского флота — выстроятся, чтобы пройти вдоль побережья.