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Военная прокуратура Украины проводит обыски в центре обеспечения минобороны в Одессе
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Военная прокуратура Украины проводит обыски в центре обеспечения минобороны в Одессе 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Представители Военной прокуратуры проводят обыски в центре обеспечения министерства обороны Украины в Одессе в рамках открытого уголовного дела по факту недостачи горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом в среду сообщил министр обороны Степан Полторак.
"По результатам проверки комиссии Минобороны 46-го Объединенного центра обеспечения в городе Одессе, где была обнаружена недостача ГСМ в больших объемах, Военной прокуратурой Украины начато уголовное производство, — написал он в Facebook. — Сегодня в подразделении уже происходят следственные действия и продолжаются обыски".
Полторак добавил, что украинское оборонное ведомство предоставляет полное содействие работникам прокуратуры для оперативного проведения расследования и привлечения к ответственности виновных.
Во вторник, 24 июля, глава оборонного ведомства сообщил, что пятеро старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отвечали за обеспечение войск ГСМ, оказались причастны к хищению топлива, за что подвергнуты дисциплинарным взысканиям, включая лишения воинских званий, прав на выходное пособие и пенсионное обеспечение.
Министр также анонсировал дальнейшие проверки в ведомстве. По информации, которую во вторник озвучил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрия Марченко, сумма убытков в результате хищения топлива со складов в данном случае составила более 6,4 млн гривен (примерно $240 тыс.).
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