Военная прокуратура Украины проводит обыски в центре обеспечения минобороны в Одессе

КИЕВ, 25 июля. / ТАСС /. Представители Военной прокуратуры проводят обыски в центре обеспечения министерства обороны Украины в Одессе в рамках открытого уголовного дела по факту недостачи горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом в среду сообщил министр обороны Степан Полторак

"По результатам проверки комиссии Минобороны 46-го Объединенного центра обеспечения в городе Одессе, где была обнаружена недостача ГСМ в больших объемах, Военной прокуратурой Украины начато уголовное производство, — написал он в Facebook. — Сегодня в подразделении уже происходят следственные действия и продолжаются обыски".

Полторак добавил, что украинское оборонное ведомство предоставляет полное содействие работникам прокуратуры для оперативного проведения расследования и привлечения к ответственности виновных.

Во вторник, 24 июля, глава оборонного ведомства сообщил, что пятеро старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отвечали за обеспечение войск ГСМ, оказались причастны к хищению топлива, за что подвергнуты дисциплинарным взысканиям, включая лишения воинских званий, прав на выходное пособие и пенсионное обеспечение.