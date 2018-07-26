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Северный флот в День ВМФ проведет выставку уникальной техники
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Северный флот в День ВМФ проведет выставку уникальной техники 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Северный флот откроет в Сафоново в День ВМФ России выставку воздушной и исторической военной техники. Об этом сообщает в четверг пресс-служба флота.
"29 июля, в День Военно-морского флота России, в гарнизоне авиаторов Северного флота — поселке Сафоново (Мурманская область), откроется выставка военной воздушной и исторической техники", — сообщает пресс-служба.
Для жителей и гостей на территории музея Военно-воздушных сил флота будут открыты площадки техники — бронетанковой, трофейной, ленд-лизовской, авиационной и противовоздушной.
На площадке бронетанковой техники будут развернуты тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152, тяжелый танк ИС-2М, самоходно-артиллерийская установка СУ-85, противотанковая самоходно-артиллерийскую установка СУ-100. Среди трофеев будут представлены зенитные орудия — германское 88-миллиметровое и 40-миллиметровое шведское, среди ленд-лизовской — американские легкая противотанковая пушка калибра 37 мм, среднекалиберное зенитное орудие калибра 90 мм, средний танк «Шерман».
На площадке авиационной техники желающие смогут увидеть палубный штурмовик Як-38, сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик 3-го поколения МиГ-25, палубный истребитель Су-27к, тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, военно-транспортный самолет Ли-2. Техника противовоздушной обороны будет представлена зенитным ракетным комплексом С-300ПГ, ЗРК малого радиуса действия С-125 «Нева», ЗРК дальнего радиуса действия С-200 «Ангара», подвижным ЗРК С-75 и ЗРК Ф-1.
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