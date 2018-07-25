Иранские корабли «Пейкан» и «Джоушан» прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря-2018»

Казахстана, Азербайджана и Ирана. В состязаниях по морской выучке экипажей надводных кораблей, которые пройдут с 31 июля по 10 августа, примут участие команды России

Корабли Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров «Пейкан» и «Джоушан» прибыли на военно-морскую базу Пута ВМС Азербайджана для участия в конкурсе по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018»

Соревнования пройдут в рамках Армейских международных игр с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки.

В ходе конкурса участникам предстоит выполнить стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели.

Помимо боевых упражнений пройдут состязания по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.

Победитель будет определяется по наибольшей сумме балов, набранных командами в различных этапах.

В международном конкурсе по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» примут участие команды России, Казахстана, Азербайджана и Ирана.