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Иранские корабли «Пейкан» и «Джоушан» прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря-2018»
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Иранские корабли «Пейкан» и «Джоушан» прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях по морской выучке экипажей надводных кораблей, которые пройдут с 31 июля по 10 августа, примут участие команды России, Казахстана, Азербайджана и Ирана.
Корабли Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров «Пейкан» и «Джоушан» прибыли на военно-морскую базу Пута ВМС Азербайджана для участия в конкурсе по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018»
Соревнования пройдут в рамках Армейских международных игр с 31 июля по 10 августа на учебно-тренировочном комплексе в Баку и в акватории Каспийского моря на специально оборудованном полигоне боевой подготовки.
В ходе конкурса участникам предстоит выполнить стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели.
Помимо боевых упражнений пройдут состязания по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.
Победитель будет определяется по наибольшей сумме балов, набранных командами в различных этапах.
В международном конкурсе по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» примут участие команды России, Казахстана, Азербайджана и Ирана.
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