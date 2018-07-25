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Старейшего матроса-черноморца в канун Дня ВМФ наградят медалью «За оборону Кавказа»
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Старейшего матроса-черноморца в канун Дня ВМФ наградят медалью «За оборону Кавказа» 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Один из старейших ветеранов Черноморского флота, 98-летний матрос Павел Пепельнюк в канун Дня ВМФ получит медаль «За оборону Кавказа». Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.
"В военном комиссариате Москвы состоится торжественная церемония вручения медали «За оборону Кавказа» ветерану Великой Отечественной войны старшине сверхсрочной службы в отставке Павлу Остаповичу Попельнюку", — сообщили в округе.
Родившийся в 1920 году Попельнюк летом 1941 года добровольцем ушел на фронт, был направлен в школу младших морских специалистов Черноморского флота. В составе 95-й стрелковой дивизии Приморской армии участвовал в обороне Крыма и Севастополя, был ранен. После излечения воевал под Новороссийском, в боях под Туапсе в 1942 году был повторно тяжело ранен и признан годным к нестроевой службе. После войны продолжил службу в пограничных войсках.
Попельнюк награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы третьей степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.
"Кадровые органы Западного военного округа совместно с военными комиссариатами продолжают передавать ранее неврученные государственные награды фронтовикам или удостоверения к наградам — детям ветеранов", — отметили в пресс-службе.
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