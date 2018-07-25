Старейшего матроса-черноморца в канун Дня ВМФ наградят медалью «За оборону Кавказа»

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Один из старейших ветеранов Черноморского флота, 98-летний матрос Павел Пепельнюк в канун Дня ВМФ получит медаль «За оборону Кавказа». Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.

"В военном комиссариате Москвы состоится торжественная церемония вручения медали «За оборону Кавказа» ветерану Великой Отечественной войны старшине сверхсрочной службы в отставке Павлу Остаповичу Попельнюку", — сообщили в округе.

Родившийся в 1920 году Попельнюк летом 1941 года добровольцем ушел на фронт, был направлен в школу младших морских специалистов Черноморского флота. В составе 95-й стрелковой дивизии Приморской армии участвовал в обороне Крыма Севастополя , был ранен. После излечения воевал под Новороссийском , в боях под Туапсе в 1942 году был повторно тяжело ранен и признан годным к нестроевой службе. После войны продолжил службу в пограничных войсках.

Попельнюк награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы третьей степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

"Кадровые органы Западного военного округа совместно с военными комиссариатами продолжают передавать ранее неврученные государственные награды фронтовикам или удостоверения к наградам — детям ветеранов", — отметили в пресс-службе.