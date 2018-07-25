На абордаж: каспийские морпехи разгромили банду «пиратов»

Корреспондент «Звезды» понаблюдал, как морские пехотинцы расправились с условными преступниками, захватившими морскую платформу.

Всю мощь Каспийской флотилии увидят жители и гости Астрахани на морском параде в чесь Дня ВМФ. Пожалуй, самой зрелищной частью праздника станет показательное выступление бойцов морской пехоты КФл.

По сценарию показательных учений, банда морских «пиратов» захватила на Каспии нефтяную платформу. Для нейтрализации условных преступников морские пехотинцы, под прикрытием противодиверсионного катера «Юнармеец Каспия», пошли на штурм.

Оказавшись на платформе, морпех вступил в рукопашную схватку с «бандитом». Захват, бросок — и злодей летит за борт. А морские пехотинцы поднимают над освобожденной платформой флаг России

Тренировки перед парадом на Каспийской флотилии продолжатся до самого Дня Военно-морского флота России.