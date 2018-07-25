Ещё
На абордаж: каспийские морпехи разгромили банду «пиратов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

На абордаж: каспийские морпехи разгромили банду «пиратов» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» понаблюдал, как морские пехотинцы расправились с условными преступниками, захватившими морскую платформу.
Всю мощь Каспийской флотилии увидят жители и гости Астрахани на морском параде в чесь Дня ВМФ. Пожалуй, самой зрелищной частью праздника станет показательное выступление бойцов морской пехоты КФл.
По сценарию показательных учений, банда морских «пиратов» захватила на Каспии нефтяную платформу. Для нейтрализации условных преступников морские пехотинцы, под прикрытием противодиверсионного катера «Юнармеец Каспия», пошли на штурм.
Оказавшись на платформе, морпех вступил в рукопашную схватку с «бандитом». Захват, бросок — и злодей летит за борт. А морские пехотинцы поднимают над освобожденной платформой флаг России.
Тренировки перед парадом на Каспийской флотилии продолжатся до самого Дня Военно-морского флота России.
ТК «Звезда»: последние новости
В Центре судоремонта «Звездочка» рассказали о будущем «Адмирала Кузнецова» Крымские пограничники освободят «заложников» с «захваченного» судна Британия приостановила строительство нового фрегата из-за нехватки денег
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла еще один способ наказать Крым95
Трамп и Путин не поделили Украину166
Крымский мост начал отделяться от Крыма661
Известная певица поддержала Порошенко и пожалела29
Заявление Лолиты грозит международным скандалом321
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение